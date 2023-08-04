Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии

Теги сборная Италии жен Джованни Малаго Екатерина Антропова Волейбол

Волейболистка Екатерина Антропова получила итальянское гражданство.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», – сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Гражданство предоставлено российской спортсменке «за особые заслуги». Отмечается, что с этой инициативой выступил глава НОК Италии Джованни Малаго. 

Антропова родилась в 2003 году в Исландии, позже переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году входила в расширенный состав юношеской сборной России на чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 16 лет. 

В 2018 году спортсменка переехала в Италию, где начала профессиональную карьеру в академии «Сассуоло». С 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене». 

1 комментарий

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молодец, она давно с Италией на ты
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