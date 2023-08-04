Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии

Волейболистка Екатерина Антропова получила итальянское гражданство.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», – сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Гражданство предоставлено российской спортсменке «за особые заслуги». Отмечается, что с этой инициативой выступил глава НОК Италии Джованни Малаго.

Антропова родилась в 2003 году в Исландии, позже переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году входила в расширенный состав юношеской сборной России на чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 16 лет.

В 2018 году спортсменка переехала в Италию, где начала профессиональную карьеру в академии «Сассуоло». С 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене».