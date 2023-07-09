Лига наций. Китай сыграет с Канадой, США против Франции, другие матчи
9 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Пасай, Филиппины
Китай – Канада – 6.00
Словения – Нидерланды – 10.00
Япония – Польша – 14.00
Анахайм, США
Аргентина – Иран – 3.00
США – Франция – 6.30
Куба – Иран – 23.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Япония – 10 побед – 1 поражение (27 очков), Италия – 9-3 (26), Польша – 9-2 (22), США – 8-2 (25), Бразилия – 8-4 (25), Аргентина – 8-3 (24), Словения – 7-4 (22), Нидерланды – 5-6 (17), Сербия – 6-6 (16), Франция – 5-5 (15), Германия – 3-8 (10), Иран – 2-8 (9), Болгария – 2-9 (8), Канада – 2-9 (6), Куба – 2-9 (6), Китай – 2-9 (6).
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