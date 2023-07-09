Лига наций. Китай сыграет с Канадой, США против Франции, другие матчи

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

9 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Пасай, Филиппины

Китай – Канада – 6.00

 

Словения – Нидерланды – 10.00

 

Япония – Польша – 14.00

 

Анахайм, США

Аргентина – Иран – 3.00

 

США – Франция – 6.30

 

Куба – Иран – 23.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Япония – 10 побед – 1 поражение (27 очков), Италия – 9-3 (26), Польша – 9-2 (22), США – 8-2 (25), Бразилия – 8-4 (25), Аргентина – 8-3 (24), Словения – 7-4 (22), Нидерланды – 5-6 (17), Сербия – 6-6 (16), Франция – 5-5 (15), Германия – 3-8 (10), Иран – 2-8 (9), Болгария – 2-9 (8), Канада – 2-9 (6), Куба – 2-9 (6), Китай – 2-9 (6).

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