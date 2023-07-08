Лига наций. Бразилия сыграет с Китаем, Польша против Канады, другие матчи
8 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Пасай, Филиппины
Бразилия – Китай – 6.00
Польша – Канада – 10.00
Япония – Италия – 14.00
Анахайм, США
Куба – Германия – 3.00
США – Аргентина – 6.30
Болгария – Сербия – 23.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Япония – 10 побед – 0 поражений (27 очков), США – 8-1 (24), Италия – 8-3 (23), Польша – 8-2 (19), Аргентина – 7-3 (22), Бразилия – 7-4 (22), Словения – 7-4 (22), Нидерланды – 5-6 (17), Франция – 5-5 (15), Сербия – 5-6 (13), Иран – 2-8 (9), Болгария – 2-8 (8), Германия – 2-8 (7), Канада – 2-8 (6), Куба – 2-8 (6), Китай – 2-8 (6).
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