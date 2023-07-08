Лига наций. Бразилия сыграет с Китаем, Польша против Канады, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Аргентины сборная Канады Лига наций Волейбол

8 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Пасай, Филиппины

Бразилия – Китай – 6.00

 

Польша – Канада – 10.00

 

Япония – Италия – 14.00

 

Анахайм, США

Куба – Германия – 3.00

 

США – Аргентина – 6.30

 

Болгария – Сербия – 23.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Япония – 10 побед – 0 поражений (27 очков), США – 8-1 (24), Италия – 8-3 (23), Польша – 8-2 (19), Аргентина – 7-3 (22), Бразилия – 7-4 (22), Словения – 7-4 (22), Нидерланды – 5-6 (17), Франция – 5-5 (15), Сербия – 5-6 (13), Иран – 2-8 (9), Болгария – 2-8 (8), Германия – 2-8 (7), Канада – 2-8 (6), Куба – 2-8 (6), Китай – 2-8 (6).

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