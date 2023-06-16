«Достижения Алекно сложно будет повторить. Я уже точно не гонюсь за конкуренцией». Вербов о работе в казанском «Зените»

Алексей Вербов заявил, что не гонится за достижениями Владимира Алекно в «Зените».

С 2021 года Вербов является главным тренером казанского «Зенита», в сезоне-2022/23 команда выиграла чемпионат и Кубок России.

Алекно возглавлял этот клуб с 2008 по 2021 год и за это время выиграл девять чемпионатов и шесть Кубков России, а также пять раз побеждал в Лиге чемпионов и один раз – на клубном чемпионате мира.

– Хотели бы однажды перебить его достижения (Алекно) на этой должности?

– Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать.

Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми работали.

Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, которые он затратил, – сказал Вербов.

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