Ирина Фетисова: «Без международных турниров плохо. Лига чемпионов нужна, очень интересно играть против иностранных команд»

Блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова высказалась о недопуске на международные старты.

«Как мне было два года без международных соревнований? Как-как... Плохо! Потому что Лига чемпионов нужна. Нужны эти игры. Очень интересно играть против иностранных команд, порой там бывают такие скорости.

Мне как блокирующему интересно играть против итальянских, турецких, польских команд. Жалко. Что ещё могу сказать. Печально», – сказала Фетисова.

«Если жить без надежды, то совсем уже будет как-то грустно. Все верят, что в скором времени нас допустят. Посмотрим, как будет.

Знаю только, что Всероссийская федерация волейбола делает всё возможное, чтобы нас допустили до соревнований. Раз пока не допустили, не все так просто. Пока все игровые виды спорта не выступают, значит, договориться очень сложно», – цитирует спортсменку «Чемпионат».