Алексей Вербов: «Михайлов точно уникальный спортсмен. Он суперфанат волейбола, порой его приходится тормозить даже до сих пор»

Главный тренер казанского «Зенита» назвал Максима Михайлова уникальным спортсменом.

Михайлов – олимпийский чемпион Лондона-2012. В сезоне-2022/23 он выиграл чемпионат России в составе «Зенита».

– Максиму Михайлову уже 35, а он все так же стабилен и опасен в атаке и на подаче, как и много лет назад. В чем его секрет?

– Михайлов точно уникальный спортсмен. Я вам даже больше скажу. Михайлов был не все так же стабилен, а был еще лучшей версией себя в последнем плей-офф. Макс всегда был тем человеком, на котором ездили все команды – сборная, клуб.

Он был не просто нападающим с отличным набором элементов, он был настоящим лидером, который вел нашу команду за собой. При этом в последнем сезоне у нас с Михайловым были определенные индивидуальные цели.

– Какие именно?

– Пускай это останется нашей тайной. Но я очень рад не очередному титулу в карьере Максима, а именно тому, что он услышал меня, поверил, и получилось добиться того, чего хотелось.

– Михайлов не задумывается пока о завершении карьеры?

– Нет. Он суперфанат волейбола, порой его приходится тормозить даже до сих пор. Он, безусловно, пример для молодежи. Когда у тебя в команде есть такой человек, все автоматически начинают тянуться за ним, даже если ты хронический лентяй. Это суперская сторона Макса.

Он все делает на 100 процентов, никогда не позволяет себе сачковать, он большой профессионал. Мне как тренеру приходится больше освобождать его, давать восстанавливаться, потому что бывают проблемы со здоровьем, – рассказал Алексей Вербов.