В Казани могут пройти первые Исламские юношеские игры

В Казани предложили провести первые Исламские юношеские игры.

Инициативу высказал член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Марат Бариев во время Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Некоторые страны и международные спортивные организации открыли двери на соревнования для всяких фриков. Это ставит под сомнение действия Олимпийской хартии, идет вразрез с канонами ислама и христианства и чужды общепринятым человеческим ценностям.

В связи с этим хочу предложить проект Исламские юношеские игры. Это международные мультиспортивные соревнования, где могут участвовать спортсмены до 16 лет стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Предлагается местом проведения первых Исламских юношеских игр сделать Казань. В России проживает более 20 млн мусульман, а Татарстан – самый северный мусульманский регион в мире. Здесь уделяется особое внимание работе со странами исламского мира», – рассказал Бариев.

В программу соревнований могут войти 20 видов спорта, включая волейбол, дзюдо, футзал и настольный теннис.