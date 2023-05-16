Гендиректор «Локомотива» о польской волейболистке Смаржек: «Когда травля начала касаться родственников, ей пришлось уехать из России»

Гендиректор «Локомотива» отреагировал на слова бывшей волейболистки клуба Смаржек о травле.

«Могу только подтвердить ее слова. Мальвина уезжала от нас со слезами на глазах. Она считала калининградский «Локомотив» лучшим клубом, где ей довелось играть за карьеру. Но когда травля начала касаться родственников и близких людей, ей пришлось уехать из России.

Сейчас она переехала в Бразилию, подальше, потому что в Польше ничего не прекратилось, ей не давали нормально жить. Ситуация крайне неприятная.

К сожалению, для некоторых наших соседей поведение, о котором рассказала Мальвина, является нормой. Более того — ее теперь не допускают в сборную Польши, несмотря на то что она одна из ведущих волейболисток сборной.

Мы к ней всегда относились со всей душой, ценим ее как игрока и как человека. И всегда будем рады видеть ее в своей команде и просто в Калининграде. Болельщики ее помнят и любят и сейчас», – сказал Косырьков.

«Я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди плевали в меня». Польская волейболистка Смаржек рассказала о травле из-за игры в России