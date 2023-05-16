Ришат Гилязутдинов покинул пост тренера казанского «Динамо» после 13 лет работы

Теги чемпионат России жен Ришат Гилязутдинов Динамо-Ак Барс Казань жен Волейбол

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Гилязутдинов покидает «Динамо» в связи с окончанием контракта. Он работал в Казани с июня 2009 года.

Под руководством Гилязутдинова волейболистки казанского «Динамо» шесть раз выигрывали чемпионат России (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020), семь раз – Кубок страны (2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021), а также становились победительницами Лиги чемпионов (2014), Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и клубного чемпионата мира (2014).

1 комментарий

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генгбенг
алилуя
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