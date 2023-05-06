Алекно о продолжении тренерской карьеры: «Если раньше не хотел даже думать об этом, то сейчас могу подумать»

Владимир Алекно рассказал о возможном продолжении тренерской карьеры.

С ноября 2020 по август 2021 года российский специалист возглавлял сборную Ирана по волейболу.

– В наш последний разговор вы говорили, что вам интересна работа спортивным директором. С тех пор были какие-то предложения на эту тему?

– Я особо не афишировал это желание, не занимался саморекламой, чтобы как-то двинуть эту тему. Просто высказал свое желание.

– А предложения по тренерской работе?

– Были, но не расскажу, от кого именно. Это уже в прошлом, не актуально даже говорить.

– Хотите ли дальше работать? Восстановили здоровье, ведь вы говорили в нашем последнем интервью, что этим надо заняться?

– Здоровье восстановил, здоров как бык! Есть вопрос – где и как? Но уже начал задумываться, скажем так. Если раньше не хотел даже думать об этом, то сейчас могу подумать.

– Можно сказать, что вы открыты к предложениям?

– Да, – ответил бывший главный тренер сборной России.

Ого, Владимир Алекно работает в Иране: не был там 32 года, а теперь нравится игрокам и получает букеты на 9 мая