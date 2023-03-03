Татьяна Кадочкина об отстранении сборной: «Всегда играла за юниорскую команду. Только попала во взрослую — и все. Обидно, конечно»

Волейболистка Татьяна Кадочкина призналась, что ей обидно из-за отстранения сборной.

— Вы говорили о желании сменить обстановку. Радикально ее поменять не думали? Попробовать себя в зарубежном чемпионате, например.

— Мысли такие возникали. Даже больше скажу: были конкретные предложения. Но я приняла для себя решение, что мне нужно еще хотя бы несколько лет поиграть в России. Чтобы моя игра была более стабильной. Набраться уверенности, повысить свой уровень и ехать уже на лидирующие позиции. Пока что думаю так, а как сложится все дальше, не могу сказать.

— Тот факт, что российские клубы сейчас не играют в еврокубках, — аргумент в пользу перехода в другой чемпионат?

— Для меня Лига чемпионов — не такая потеря в плане мотивации, интереса. Разве что в принципе стало меньше игр, не такой плотный календарь. А если меньше игр, значит, больше тренировок. Стимул уезжать за границу в другом: научиться чему-то новому, поднять свой уровень, вырасти как игроку. В этом интерес.

— Гораздо большая потеря — это недопуск сборной России на крупные старты?

— Я всегда играла за юниорскую, молодежную. Только попала во взрослую — и все. Мы не играем. Обидно, конечно, без международных соревнований, я привыкла играть за сборную.

Сезон у всех закончился, а я еду на сборы, потом у нас летом какой-нибудь чемпионат... И тут, когда в прошлое межсезонье мне сказали про свободные полтора месяца, я сильно удивилась. Но такой отдых мне не нужен, я очень хочу попасть на Олимпиаду. Это моя мечта и моя цель. Я к ней иду, делаю все, что зависит от меня. А дальше будь что будет, – рассказала доигровщица калининградского « ».