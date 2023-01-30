Папа римский Франциск: «Допинг является обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая нечистой»

Папа римский Франциск высказался о допинге, а также о значении спорта.

Понтифик провел встречу с итальянскими волейболистами и представителями федерации волейбола.

«Спорт должен способствовать здоровой конкуренции, без впадения в искушение победить, нарушая правила.

Жертвенность, тренировки и строгость являются неотъемлемыми элементами спорта, тогда как употребление допинга помимо того, что опасно, является обманом – обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая ее нечистой.

В мире, где люди толкаются локтями, чтобы быть замеченными и проявить себя любой ценой, где «я» идет впереди «нас», где отбрасываются слабые и непродуктивные, спорт может быть убедительным признаком единства и нести мощный сигнал мира и дружбы», – заявил папа Франциск.