Папа римский Франциск: «Допинг является обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая нечистой»

Теги допинг Папа римский Франциск религия Волейбол

Папа римский Франциск высказался о допинге, а также о значении спорта.

Понтифик провел встречу с итальянскими волейболистами и представителями федерации волейбола. 

«Спорт должен способствовать здоровой конкуренции, без впадения в искушение победить, нарушая правила.

Жертвенность, тренировки и строгость являются неотъемлемыми элементами спорта, тогда как употребление допинга помимо того, что опасно, является обманом – обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая ее нечистой.

В мире, где люди толкаются локтями, чтобы быть замеченными и проявить себя любой ценой, где «я» идет впереди «нас», где отбрасываются слабые и непродуктивные, спорт может быть убедительным признаком единства и нести мощный сигнал мира и дружбы», – заявил папа Франциск.

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44 комментария

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Lennuci
А про педофилию в Римской католической чего не сказал?
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Abdulla
Папа говорит по делу, но прекрасно понимая, что без допинга вообще нет спорта.
Просто пример - лет 10 назад был на даче у мужика, дочка (ей было 15 лет!!!) входила в юношескую сборную не скажу по какому спорту.
На тумбочке стояло фармы видов 20, каждый день всё кушала.

Сам папа, к слову, приятный человек, действительно ценящий христианские ценности, не любящий роскошь (в отличие "от") и т.д.
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Алексей Ильин
Интересно, а встреча понтифика с итальянскими спортсменами является пропагандой Папы Римского? Или это другое? :D
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Гоги^^^^
Ответ Светлана Менова
Бредятина.
это антинаучный ответ
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BuTaJIbKa
католическая церковь зато прям оплот чистоты
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Гоги^^^^
Молитва даёт энергию. Это тоже можно назвать допингом. Спорт вообще нельзя называть справедливым действием, потому что у всех разная генетика.
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Светлана Менова
Ответ Гоги^^^^
Религия - это базовые правила жизни, которым тысячи лет. Вся наука пошла из религии. Религия поощрает образование, изучение природы. Наука не отвечает на главные вопросы - кто и как создал биологические механизмы, которые не могли появиться случайно или в результате мутаций.
Бредятина.
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Назар Игорь
Святоша, расскажи лучше почему католическая церковь скрывала множество случаев педофилии среди еë служителей в сутанах.
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Iomov
Вада является преступным, продажным, находящимся на прикорме у бигфармы, у политиков и спецслужб. Надо всех разогнать , а лучше в тюрьму! А то ужас какой! Оказывается что спортсмены самые большие преступники во всей этой истории!
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ymuller
Да, только группа людей диктует что называть допингом, а что нет, а также когда и кого наказывать, а кого нет. И то, как они это делают, тоже лишает игру красоты и удовольствия
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Денис Забелин
Глава самой коммерциолизированной фикции говорит о лжи, ну ну.
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Maksat S
Папа Римский на спортсе
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Феникс
Про ТИ так же можно сказать, или это другое?
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Маргарита Михайловна
Как точно он про Валиеву сказал.
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Гоги^^^^
Ответ Светлана Менова
Религия тоже является ложью, которая заставляет людей верить в несуществующее и отрицать научное знание.
Религия - это базовые правила жизни, которым тысячи лет. Вся наука пошла из религии. Религия поощрает образование, изучение природы. Наука не отвечает на главные вопросы - кто и как создал биологические механизмы, которые не могли появиться случайно или в результате мутаций.
+2
-2
0
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Iomov
Один и тот же препарат становится «допингом» по желанию боссов биг фармы! ещё Вчера это был и «хороший» препарат, а сегодня уже «допинг»! В зависимости от того,кому это выгодно. Вчера ты был «чистым» спортсменом, а сегодня ты с этим же препаратом, «страшный» допингист! Отвратительное двуличие вся эта история с допингом и ещё большее двуличие- это борьба с ним!
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Melnikov1968
Некоторые виды допинга, помогают людям остаться в живых. Но Римский Папа живёт в своём мире, может говорить все что угодно, он же Папа.
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Roman Roman
Ответ Bashibuzuck
А чем тогда является признание католической церковью однополых браков?🤨
это вид допинга?
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22somebody22
Он к кому-то конкретному обратился с этим?Не вижу имён Этери Георгиевны,Даниила Марковича,Сергея Викторовича,Алсу в его послании...
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Sla Slo
Ответ SergeantRA
Я тоже за всё хорошее против всего плохого !!! Вместо интересного контента Спортс в очередной раз подтверждает свою желтизну . Зачем спортивные новости и аналитика ? Скандалы ! Интриги !! Расследования !!!
Каков поп (дуть), таков и приход. Хоть дутый уже давно дистанцировался, но дело его живёт.
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Додик Аксель
Давайте ещё узнаем мнение о допинге "фармакологов" из других религиозных конфессий, что там об этом пишут в Священном Писании ?
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Alexander X
к чему это сейчас? вроде все главные турниры прошли в прошлом и позапрошлом году🤷🤔
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Jhon Jhon
Ответ SergeantRA
Я тоже за всё хорошее против всего плохого !!! Вместо интересного контента Спортс в очередной раз подтверждает свою желтизну . Зачем спортивные новости и аналитика ? Скандалы ! Интриги !! Расследования !!!
Ebat, есть ещё те, кто не понимает как работает спрос и предложение
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Verhovn
Ответ SergeantRA
Я давно был в ужасе от происходящего на Спортсе , буквально пару дней включился в дискусс ... И , это же .... Было же когда то информативно и интересно , как можно было так скатиться ?
А придётся наблюдать такое. Мне жаль.
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SergeantRA
Ответ Adeen
За комментарий про "желтизну" спортс модераторы выдают бан на три дня, кстати. Готовься)
Только что оттуда )))
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