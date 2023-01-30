Папа римский Франциск: «Допинг является обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая нечистой»
Папа римский Франциск высказался о допинге, а также о значении спорта.
Понтифик провел встречу с итальянскими волейболистами и представителями федерации волейбола.
«Спорт должен способствовать здоровой конкуренции, без впадения в искушение победить, нарушая правила.
Жертвенность, тренировки и строгость являются неотъемлемыми элементами спорта, тогда как употребление допинга помимо того, что опасно, является обманом – обманом, который лишает игру красоты и удовольствия, загрязняя ее фальшью и делая ее нечистой.
В мире, где люди толкаются локтями, чтобы быть замеченными и проявить себя любой ценой, где «я» идет впереди «нас», где отбрасываются слабые и непродуктивные, спорт может быть убедительным признаком единства и нести мощный сигнал мира и дружбы», – заявил папа Франциск.
Просто пример - лет 10 назад был на даче у мужика, дочка (ей было 15 лет!!!) входила в юношескую сборную не скажу по какому спорту.
На тумбочке стояло фармы видов 20, каждый день всё кушала.
Сам папа, к слову, приятный человек, действительно ценящий христианские ценности, не любящий роскошь (в отличие "от") и т.д.