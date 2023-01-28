Петербургский «Зенит» потерпел второе подряд поражение в чемпионате России по волейболу. До этого была серия из 18 побед

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел второе подряд поражение в мужском чемпионате России.

Сегодня «Зенит» на тай-брейке уступил новосибирскому «Локомотиву» в 20-м туре. Перед этим они проиграли московскому «Динамо» – тоже в пяти сетах.

До двух поражений петербургская команда одержала в регулярном чемпионате 18 побед из 18. Сейчас она занимает второе место в таблице, уступая казанскому «Зениту», но имеет один матч в запасе.

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Чемпионат России. 20-й тур. «Локомотив» на тай-брейке обыграл петербургский «Зенит», московское «Динамо» против «Динамо-ЛО» и другие матчи