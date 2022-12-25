Чемпионат России по волейболу. «Енисей» сыграет с «Нефтяником», «Югра-Самотлор» против «Кузбасса»
25 декабря пройдут матчи 11-го и 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
11-й тур
Енисей – Нефтяник – 13.00
14-й тур
Югра-Самотлор – Кузбасс – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 0 поражений (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (37), Динамо Москва – 12-1 (35), Локомотив – 10-4 (28), Динамо-ЛО – 9-5 (26),Урал – 9-4 (26), Белогорье – 7-5 (20), Факел – 6-7 (19), Кузбасс – 6-7 (18), Енисей – 5-8 (15), Газпром-Югра – 4-10 (16), АСК – 4-9 (10), Нефтяник – 4-8 (9), Югра-Самотлор – 2-12 (8), Нова – 1-12 (6), Строитель – 1-11 (4).
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