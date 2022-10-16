Волейболистки казанского «Динамо» стали обладателями Суперкубка России, обыграв «Локомотив»

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Суперкубок России, обыграв «Локомотив» из Калининградской области.

Встреча проходила в Калининграде в рамках четвертого тура PARI Суперлиги. Казанская команда победила со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:15).

Право сыграть в матче за Суперкубок получают победители Кубка и чемпионата страны. В прошлом сезоне Кубок России достался «Динамо», в то время как «Локомотив» выиграл чемпионат.

Накануне московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России по волейболу среди мужчин.