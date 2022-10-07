Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Аргентиной, США против Турции, Польша встретится с Канадой, другие матчи
7 октября в Нидерландах пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Второй групповой этап
Группа Е
Роттердам, Нидерланды
Япония – Пуэрто-Рико – 15.15
Италия – Аргентина – 18.15
Бразилия – Нидерланды – 21.15
Положение в группе: Италия – 6 побед – 1 поражение (19 очков), Бразилия – 6-1 (17), Китай – 6-1 (17), Бельгия – 5-2 (15), Япония – 5-2 (15), Нидерланды – 4-3 (13), Пуэрто-Рико – 2-5 (6), Аргентина – 2-5 (5).
Группа F
Лодзь, Польша
Сербия – Таиланд – 16.00
США – Турция – 18.30
Доминиканская Республика – Германия – 20.00
Польша – Канада – 21.30
Положение в группе: Сербия – 7-0 (20), Турция – 6-1 (17), США – 5-2 (15), Польша – 4-3 (13), Канада – 4-3 (11), Таиланд – 4-3 (10), Доминиканская Республика – 3-4 (11), Германия – 3-4 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.
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