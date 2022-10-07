Чемпионат мира по волейболу (жен). Италия сыграет с Аргентиной, США против Турции, Польша встретится с Канадой, другие матчи

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7 октября в Нидерландах пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Япония – Пуэрто-Рико – 15.15

 

Италия – Аргентина – 18.15

 

Бразилия – Нидерланды – 21.15

 

Положение в группе: Италия – 6 побед – 1 поражение (19 очков), Бразилия – 6-1 (17), Китай – 6-1 (17), Бельгия – 5-2 (15), Япония – 5-2 (15), Нидерланды – 4-3 (13), Пуэрто-Рико – 2-5 (6), Аргентина – 2-5 (5).

Группа F 

Лодзь, Польша

Сербия – Таиланд – 16.00

 

США – Турция – 18.30

 

Доминиканская Республика – Германия – 20.00

 

Польша – Канада – 21.30

 

Положение в группе: Сербия – 7-0 (20), Турция – 6-1 (17), США – 5-2 (15), Польша – 4-3 (13), Канада – 4-3 (11), Таиланд – 4-3 (10), Доминиканская Республика – 3-4 (11), Германия – 3-4 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы. 

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