Павел Тетюхин: «У нас командный вид спорта, и если меняешь гражданство, то это смена всего: жизни, игры. Обратного пути уже не будет»

Теги сборная России по волейболу Даниил Медведев Павел Тетюхин Волейбол

Волейболист «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин поделился мнением о сменах спортивного гражданства в своем виде спорта.

«Такой выход больше подходит для индивидуальных спортсменов, у которых все стоит на кону. У нас командный вид спорта.

И если глобально меняешь спортивное гражданство, то это смена всего: стиля проживания, жизни, игры. Обратного пути уже не будет.

Те же теннисисты уже не живут в России: Медведев во Франции проживает, это немного дает на международной арене, они играют «Большие шлемы». Наверное, их это больше касается.

Я, конечно, не буду осуждать, но в целом я не знаю ни одного игрока из российских сборных, клубов, готовых прямо сейчас ехать менять гражданство.

Лига в этом плане у нас хорошая. Мне кажется, какое-то время точно уровень останется высоким», – сказал Тетюхин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные