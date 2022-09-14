Американский волейболист Мэттью Андерсон подписал контракт с петербургским «Зенитом» («Бизнес Online»)

Американский волейболист Мэттью Андерсон заключил контракт с петербургским «Зенитом», сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, еще весной Андерсон подписал соглашение с китайским клубом «Шанхай», но оно было расторгнуто и «Зенит» выплатил компенсацию.

Спортсмену 35 лет. В составе сборной США он становился бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио и ЧМ-2018 в Турине.

С 2012 по 2019 год волейболист уже выступал в чемпионате России за «Зенит» из Казани. После этого он играл за итальянские команды «Модена» и «Перуджа».

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