Италия — Словения, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

За выход в финал на чемпионате мира по волейболу 10 сентября на площадке в Катовице будут играть сборные Италии и Словении. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Выигравшая команда в решающем поединке будет играть с победителем пары Польша — Бразилия.

В Италии всегда был сильный волейбол, более того, в 1990-е годы они безраздельно правили всем волейбольным миром и трижды подряд становились чемпионами. Но в новом веке как отрезало. Даже на домашних первенствах в 2010 и 2018 гг. итальянцы не смогли добраться до медалей. И вот теперь новый шанс, но на пути один из организаторов чемпионата команда Словении. Ее мало кто ожидал увидеть на столь поздней стадии, но состав у словенцев подобрался очень хороший. Может быть, им повезло с сеткой плей-офф. Пришлось играть с Германией и Украиной, в то время как Италии с Кубой и Францией. Прямую трансляцию матча болельщики смогут увидеть, используя различные ресурсы:

официальные сайты букмекеров;

тематические группы ВКонтакте;

тематические телеграм-каналы;

сайт http://sport28.net/ с VPN;

сайт http://sport-tv.biz/ с VPN;

сайт https://rpliga.ru/ без VPN.

Узнать подробнее о возможности смотреть матчи чемпионата мира по волейболу можно прочитать здесь.

Расписание чемпионата мира по волейболу 2022 среди мужчин