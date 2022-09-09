Польша — Бразилия, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

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Чемпион мира сборная Польши 10 сентября в полуфинале волейбольного первенства мира встретится с командой Бразилии. Матч состоится в Катовице, начало в 19:00 по московскому времени. Победитель будет играть в финале чемпионата мира по волейболу с сильнейшей командой из пары Италия — Словения. 

Особую интригу матчу придает тот факт, что начиная с 2002 года эти команды больше никого не пускали на первое место. Сначала трижды подряд чемпионами становились бразильцы, а затем дважды подряд в 2014 и 2018 году поляки, причем оба раза в финале они обыграли бразильцев. Самый сложный матч у сборной Польши случился в четвертьфинале с командой США, и мы увидели, что у чемпионов есть уязвимые места. Бразильцы уверенно в четырех партиях обыграли соседей аргентинцев. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть, используя разные источники:

  • ресурс http://sport-tv.biz/ с VPN;
  • ресурс http://sport28.net/ с VPN;
  • ресурс https://rpliga.ru/ без VPN;
  • официальные сайты букмекеров;
  • тематические группы ВКонтакте;
  • тематические телеграм-каналы.

Более подробная информация о просмотре прямых трансляций чемпионата мира по волейболу находится здесь.

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