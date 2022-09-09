Польша — Бразилия, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Чемпион мира сборная Польши 10 сентября в полуфинале волейбольного первенства мира встретится с командой Бразилии. Матч состоится в Катовице, начало в 19:00 по московскому времени. Победитель будет играть в финале чемпионата мира по волейболу с сильнейшей командой из пары Италия — Словения.

Особую интригу матчу придает тот факт, что начиная с 2002 года эти команды больше никого не пускали на первое место. Сначала трижды подряд чемпионами становились бразильцы, а затем дважды подряд в 2014 и 2018 году поляки, причем оба раза в финале они обыграли бразильцев. Самый сложный матч у сборной Польши случился в четвертьфинале с командой США, и мы увидели, что у чемпионов есть уязвимые места. Бразильцы уверенно в четырех партиях обыграли соседей аргентинцев. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть, используя разные источники:

ресурс http://sport-tv.biz/ с VPN;

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официальные сайты букмекеров;

тематические группы ВКонтакте;

тематические телеграм-каналы.

Более подробная информация о просмотре прямых трансляций чемпионата мира по волейболу находится здесь.

Расписание чемпионата мира по волейболу 2022 среди мужчин