«Без России не то качество, и все спортсмены мира это понимают. А дедушки, правящие Европой, не поймут». Вице-президент ВФВ о санкциях

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал отстранение сборной России от мужского чемпионата мира, проходящего сейчас в Польше и Словении.

«Кто станет чемпионом? Не знаю, но мне симпатичны итальянцы. К сожалению, со слезами на глазах говорю вам, что чемпионат мира прошел не в России (изначально страна должна была принять турнир, но его перенесли из-за ситуации на Украине – Sports.ru).

Такая колоссальная подготовка, такие дворцы у нас. Страна ждала как главный праздник. Без России это не тот турнир. Дай бог, чтобы Россия вернулась на спортивные арены мира по всем видам спорта. Я верю, что это произойдет.

Без России это не то качество, и все спортсмены мира это понимают. А дедушки, которые правят Европой, этого не понимают и не поймут», – сказал Шипулин.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности