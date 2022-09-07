Польша — США, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Действующий чемпион мира по волейболу сборная Польши 8 сентября у себя на площадке в Гливице проведет четвертьфинальный поединок мирового первенства с командой США. Начало матча в 22:00 по московскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой в матче Аргентина — Бразилия.

Поляки пока вообще не испытывают никаких проблем и уверенно идут к своему третьему подряд золоту на чемпионатах мира. В группе С они заняли первое место и все три матча закончили тремя сетами. То же было и с командой Туниса в ⅛ финала — победа 3 : 0. Американцы в первом матче плей-офф взяли верх над сборной Турции в пяти партиях, а в группе уступили тем же полякам 0 : 3. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на разных ресурсах:

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Расписание чемпионата мира по волейболу 2022 среди мужчин