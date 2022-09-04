Сетка плей-офф мужского чемпионата мира по волейболу-2022

С 4 по 11 сентября на мужском чемпионате мира по волейболу-2022 в Польше и Словении проходят матчи плей-офф.

Игры 1/8 финала стартовали 3 сентября и завершатся 5-го. Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 8 сентября в Любляне (Словения) и Гливице (Польша).

Полуфинал состоится 10 сентября в Катовице (Польша), а финал и матч за третье место – 11 сентября в том же городе.

В 1/8 финала вышли Польша, Тунис, США, Турция, Сербия, Аргентина, Бразилия, Иран, Словения, Германия, Нидерланды, Украина, Италия, Куба, Франция, Япония.

Полная сетка плей-офф мужского ЧМ-2022