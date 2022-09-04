Где смотреть Польша — Тунис матч чемпионата мира по волейболу

Хозяева чемпионата мира по волейболу сборная Польши сегодня, 4 сентября, проведет матч ⅛ финала с командой Туниса. Поединок состоится в городе Гливице, который впервые принимает матчи мирового первенства. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Сборная Польши не испытала никаких проблем на групповом этапе. В своей группе С она со счетом 3 : 0 обыграла команды Мексики и Болгарии. Чуть более упорным получился поединок с американцами, где хозяевам турнира пришлось отдать одну партию. С первого места поляки вышли в плей-офф и получили в соперники сборную Туниса, которая заняла третье место в группе А. Благодаря формуле турнира Тунис смог выйти в плей-офф, хотя проиграл Украине и Сербии, зато оказался сильнее команды Пуэрто-Рико.

Где смотреть прямую трансляцию матча Польша — Тунис? У хозяев чемпионата проблем с просмотром нет, куда хуже с этим у российских поклонников волейбола. Чтобы увидеть игру чемпионов мира последних двух первенств нужно искать тематические группы ВКонтакте или телеграм-каналы. В последние месяцы они стали привлекать все больше внимания. Там ведутся прямые трансляции различных видов спорта. Еще один вариант зайти на сайты, которые принято называть пиратскими. Один из таких http://sport28.net/, смотреть трансляции волейбольных поединков тут можно только при помощи VPN. Если VPN нет или нет желания его устанавливать, есть пример другого сайта — https://rpliga.ru/. Смущать здесь может только обилие навязчивой рекламы, ну, и трансляции ведутся не на русском языке. Тем не менее картинка чаще всего отличная.

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