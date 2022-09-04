Где смотреть США — Турция матч чемпионата мира по волейболу

Сегодня, 4 сентября, второй день плей-офф на чемпионате мира по волейболу подарит болельщикам два матча. Один из них между сборными США и Турции состоится в польском Гливице, начало поединка в 18:30 по московскому времени.

Сборная США на групповом этапе попала в группу С вместе с командами Мексики, Болгарии и хозяевами мирового первенства Польшей. Предсказуемо американцы оказались сильнее мексиканцев и болгар, оба раза одержав победу в трех сетах. А вот полякам противопоставить ничего не смогли, уступив 1 : 3. Сборная Турции заняла второе место в группе Е. Она также в трех сетах переиграла команду Китая и сенсационно Канаду, а вот итальянцам турки уступили 0 : 3.

Многие любители волейбола задаются вопросом — где смотреть прямую трансляцию США — Турция. Российское телевидение чемпионат мира по волейболу не показывает, поэтому приходится обращаться к другим источникам. Болельщики привыкли, что на помощь зачастую приходят группы ВКонтакте или телеграм-каналы. Там можно помимо самих трансляций посмотреть превью к матчу и анализ игры соперников. Кроме того, на помощь могут прийти сайты, где собраны источники из разных телеканалов мира. Их можно смотреть при помощи VPN, к примеру, http://sport28.net/, либо без установки VPN. Пример такого сайта https://rpliga.ru/. Минус один — наличие большого числа рекламных объявлений, всплывающих окон. Но немного терпения и качественная трансляция становится доступной.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сборной США. «Лига Ставок» на ее победу коэффициент 1,07, шансы сборной Турции минимальные — коэффициентом 7,40.

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