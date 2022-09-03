Где смотреть Словения — Германия матч чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу начинается плей-офф, и в первом матче ⅛ финала 3 сентября на площадке сойдутся хозяева первенства сборная Словении и команда Германии. Матч пройдет в Любляне и начнется в 18:30 по московскому времени.

Сборная Словении на предварительном этапе играла в группе D, где ее соперниками были команды Франции, Камеруна и… той же Германии. Так произошло благодаря формуле турнира. Словенцы легко обыграли африканскую команду в трех сетах, в упорной борьбе уступили французам на тай-брейке, немцев вы последнем туре переиграли 3 : 0. Сборная Германии проиграла Франции 0 : 3, и с таким же счетом взяла верх над Камеруном.

Прямую трансляцию матча на российском телевидении увидеть будет нельзя. Но в помощь болельщикам различные пиратские сайты. К примеру, подключив VPN вы можете зайти на сайт http://sport28.net/ и наслаждаться прямыми трансляциями различных событий в мире спорта. Без VPN есть шанс посмотреть прямую трансляцию матча Словения — Германия на сайте https://rpliga.ru/. Если вас не смущает наличие большого количества рекламы и всплывающих окон, то вам на эти ресурсы. Кроме того, посмотреть волейбольный матч Словения — Германия можно в некоторых группах ВКонтакте и телеграм-каналах. Найти их несложно, там вас ждет аналитическая информация и превью к матчам.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам площадки. В частности «Лига Ставок» предлагает на победу Словении коэффициент 1,11, успех сборной Германии оценивается коэффициентом 6,00.

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