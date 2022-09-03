Где смотреть Италия — Куба матч чемпионата мира по волейболу

Сборный Италии и Кубы на чемпионате мира по волейболу 3 сентября проведут второй по счету поединок ⅛ финала. Матч состоится в столице Словении Любляне, его начало в 22:15 по московскому времени.

Команда Италии на предварительном этапе выступала в группе D, где ее соперниками были сборные Канады, Турции и Катара. Проблем скуадра адзурра не испытала ни малейших, катком пройдясь по своим соперникам. Во всех трех матчах был зафиксирован счет 3 : 0. Кубинцы выступали в группе В и играли с командами Бразилии, Японии и Катара. В первом матче волейболисты с Острова Свободы дали бой бразильцам и уступили лишь на тай-брейке. Казалось команда будет второй, потом после победы над Катаром 3 : 1 с таким же счетом уступили японцам, но вышли в плей-офф с третьего места.

К сожалению, на российских телеканалах прямую трансляцию матча Италия — Куба невозможно, но болельщики не должны отчаиваться. Им в помощь различные интернет-ресурсы, которые принято называть пиратскими. В частности при помощи VPN прямую трансляцию ⅛ финала чемпионата мира по волейболу можно посмотреть на сайте http://sport28.net/. Если у вас нет VPN или нет желания его устанавливать, то можно воспользоваться сайтом https://rpliga.ru/. Недостаток один — навязчивая реклама и, как следствие, всплывающие окна. Но немного терпения, и вопроса где смотреть Италия — Куба у вас не будет. Другой вариант — зайти на тематические волейбольные телеграм-каналы или группы ВКонтакте. Кроме прямой трансляции там можно посмотреть превью к матчам и аналитические выкладки.

Букмекеры считают фаворитами итальянцев. «Лига Ставок» предлагает на победу скуадры адзурры коэффициент 1,20, выигрыш сборной Кубы оценивается коэффициентом 4,30.

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