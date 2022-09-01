Бывшая волейболистка «Уралочки» Пачеко сбежала из сборной Кубы во время турнира в Мексике

Волейболистка Ямислейдис Вилтрес Пачеко сбежала из сборной Кубы во время Панамериканского кубка, который проходил в Мексике.

Об этом сообщила пресс-служба клуба «Уралочка» из Екатеринбурга, за который Пачеко выступала с 2020 по 2021 год.

Предполагается, что Пачеко покинула расположение национальной команды в субботу, около 22:30. Перед этим Куба проиграла США в 1/4 финала турнира.

Камеры наблюдения зафиксировали, как спортсменка покидала отель, сейчас ее местонахождение неизвестно.

На Панамериканском кубке сборная Кубы заняла пятое место.