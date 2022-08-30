Глава ВФВ о Спартакиаде: «Формат нам нравится. Интересно, что здесь не участвуют иностранцы, поскольку в некоторых клубах они забирают на себя много нагрузки»

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко оценил проведение Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

В рамках соревнований также проходил волейбольный турнир: победителем мужского стала сборная Татарстана, женского – команда Москвы. 

«Спартакиада нам понравилась. Из-за того, что не было международных соревнований, была заполнена пауза для спортсменов.

Кроме этого, мы посмотрели много новых людей, так как не было иностранцев. У мужчин и женщин со спортивной точки зрения все получилось неплохо.

Формат нам нравится. Интересно то, что здесь не участвуют иностранцы, поскольку в некоторых клубах они забирают на себя много нагрузки. Хотели бы, чтобы этот формат сохранился», – заявил глава ВФВ.

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