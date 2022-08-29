Чемпионат мира по волейболу-2022. Бразилия сыграет с Катаром, Польша встретится с США, Франция против Камеруна и другие матчи

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30 августа в Польше и Словении пройдут очередные матчи первого группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Любляна, Словения

Бразилия – Катар – 12.00

 

Япония – Куба – 15.00

 

Положение в группе: Бразилия – 5 очков (2 игры), Куба – 4 (2), Япония – 3 (2), Катар – 0 (2).

Группа C

Катовице, Польша

Мексика – Болгария – 18.30

 

Польша – США – 21.30

 

Положение в группе: США – 6 (2), Польша – 6 (2), Мексика – 0 (2), Болгария – 0 (2).

Группа D

Любляна, Словения

Франция – Камерун – 18.30

 

Словения – Германия – 21.30

 

Положение в группе: Франция – 5 (2), Словения – 4 (2), Германия – 3 (2), Камерун – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.

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