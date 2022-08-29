Старцева о победе на Спартакиаде: «Надеюсь, что мы продолжим сезон так же. Еще много работы, все только впереди»

Российская волейболистка Евгения Старцева прокомментировала свое участие во Всероссийской Спартакиаде.

Ранее Старцева завоевала золото в составе сборной Москвы и были признана самым ценным игроком турнира. Команду представляли волейболистки «Динамо».

– Сейчас я очень рада! Мы прошли такой долгий, тяжелый путь, и теперь можно выдохнуть. Хорошо, что мы с медалями.

– В чем вы были сильнее команды Татарстана (которую москвички победили в финале со счетом 3-0 – Sports.ru)?

– Мы выбили соперниц с приема. В первой партии у нас было очень много результативных блоков, восемь блоков. Мы хорошо сыграли на блоке и в защите.

– Московское «Динамо» давно не выигрывало титулы. Эта победа наверняка послужит хорошим подспорьем в сезоне?

– Надеюсь, что мы продолжим сезон так же. Сезон длинный, и закончится он только в мае. Еще много работы, мы только начали сезон, все еще только впереди.

– После такого напряженного турнира выходные, наверное, особенно ждете?

– Да, просто очень хочется домой. Все‑таки 11 дней живем в отеле.

– Сколько будет выходных?

– Пока не знаю, еще не говорил тренер. Надеюсь, побольше! – сказала Старцева.