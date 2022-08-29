Старцева о победе на Спартакиаде: «Надеюсь, что мы продолжим сезон так же. Еще много работы, все только впереди»

Теги Динамо Москва жен сборная России жен Спартакиада Евгения Старцева Волейбол

Российская волейболистка Евгения Старцева прокомментировала свое участие во Всероссийской Спартакиаде.

Ранее Старцева завоевала золото в составе сборной Москвы и были признана самым ценным игроком турнира. Команду представляли волейболистки «Динамо».

– Сейчас я очень рада! Мы прошли такой долгий, тяжелый путь, и теперь можно выдохнуть. Хорошо, что мы с медалями.

– В чем вы были сильнее команды Татарстана (которую москвички победили в финале со счетом 3-0 – Sports.ru)?

– Мы выбили соперниц с приема. В первой партии у нас было очень много результативных блоков, восемь блоков. Мы хорошо сыграли на блоке и в защите.

– Московское «Динамо» давно не выигрывало титулы. Эта победа наверняка послужит хорошим подспорьем в сезоне?

– Надеюсь, что мы продолжим сезон так же. Сезон длинный, и закончится он только в мае. Еще много работы, мы только начали сезон, все еще только впереди.

– После такого напряженного турнира выходные, наверное, особенно ждете?

– Да, просто очень хочется домой. Все‑таки 11 дней живем в отеле.

– Сколько будет выходных?

– Пока не знаю, еще не говорил тренер. Надеюсь, побольше! – сказала Старцева.

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