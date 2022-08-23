Брянский об отстранении сборной Росси от ЧМ: «Лучше сосредоточиться не на обидах, а на работе. Мы должны быть готовы вернуться в любой момент. И сделать это достойно»

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о предстоящих сборах команды в Новогорске.

– В Новогорске изначально будет 22-23 [игрока]. А когда мы познакомимся и проведем несколько тренировок, будем сужать количество игроков до привычных 14-15. Это не значит, что кто-то будет отсеиваться. Первый сбор – он ознакомительный и просмотровый. Сейчас, когда нет соревнований, мы можем позволить себе попробовать какие-то другие сочетания, новичков.

– Вы и вызвали ряд молодых ребят: Илья Федоров, Дмитрий Лызик, Назар Литвиненко. Появление Литвиненко, кстати, многих удивило.

– Безусловный лидер в диагонали у нас – Максим Михайлов. Виктор Полетаев – многолетний сборник. А вот дальше не все очевидно. Кирилл Клец, по сути, не играл. Максим Сапожков, скорее всего, уедет в Италию и этот сбор пропустит. Посмотрим на Романаса Шкулявичуса и Назара.

Надо проверить как можно больше вариантов. Возможности и уровень Михайлова хорошо известны, но надо держать в голове, что в Париже-2024 ему будет 36 лет. И какие-то запасные планы у нас должны быть. На остальных позициях все читаемо. По доигровщикам история достаточно очевидная. В первых темпах появился Лызик.

– Со стороны клубов не было недопонимания относительно сбора? Игроков вырывают из процесса, хотя большого турнира у сборной не будет в этом году.

– Такого нет. Все понимают – сборная нужна. В том числе сейчас. Тем более что на сборе все будут не отдыхать, а, наоборот, тренироваться. Причем конкурировать с игроками высочайшего уровня, лучшими в стране. Я не думаю, что это может быть хоть для кого-то не полезно.

– Чемпионат мира, который вот-вот стартует (26 августа в Польше и Словении – Sports.ru), смотреть планируете?

– Естественно. Когда будет получаться – обязательно.

– Просто в других видах спорта, знаю, некоторые не могут следить за большими турнирами – слишком обидно, что нет наших.

– Слово «обидно» тут, мне кажется, неуместно. Такова реальность, с которой нам сейчас приходится жить. И сосредоточиться лучше не на обидах, а на работе. Мы должны быть готовы вернуться в любой момент. И сделать это достойно. В том числе и для этого нужен нынешний сбор. Важно знать, какие резервы есть у нас, но вместе с тем реально представлять возможности других команд, – сказал Брянский.