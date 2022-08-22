«Стопроцентной гарантии и точных ответов об участии нет. Возможно, какие‑то команды найдутся». Тетюхин о возможных участниках международного турнира в России

Олимпийский чемпион Лондона-2012, ныне генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал о планах команды на фоне отстранения от международных стартов.

С 24 августа по 21 сентября российские волейболисты проведут сбор в Новогорске. В конце сбора планируется организовать турнир, на который приглашены сборные Беларуси, Ирана, Китая, Бразилии, Аргентины и Кубы.

– Уже есть информация, какие сборные точно приедут на турнир в Россию?

– Пока стопроцентной гарантии от команд и точных ответов об участии нет. Впереди еще чемпионат мира, решение сборных будет оттягиваться. Еще вообще непонятно, приедут они или нет.

Откровенно говоря, после чемпионата мира сложно повезти еще куда‑то свою национальную команду поиграть товарищеские матчи. Возможно, какие‑то команды найдутся.

– Сборная Беларуси наверняка.

– Белорусы, думаю, самая гарантированная команда, с которой можно будет сыграть, – отметил Тетюхин.