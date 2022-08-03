Первый тур Кубка России по волейболу перенесен из Белгорода в Казань в связи с повышенным уровнем террористической опасности

Всероссийская федерация волейбола ( ) объявила о переносе матчей первого тура предварительного этапа Кубка России по волейболу из Белгорода в Казань.

Матчи должны были пройти в Белгороде с 1 по 4 сентября.

«В связи с тем, что в настоящее время в Белгороде объявлен «оранжевый» уровень террористической опасности, Директорат принял решение перенести в Казань I тур Кубка России и провести его в период с 12 по 15 сентября 2022 года», – говорится в сообщении ВФВ.

Второй тур Кубка России также пройдет в Казани с 16 по 19 сентября.