Лига наций. США сыграют с Аргентиной, Бразилия встретится с Японией, Италия против Нидерландов и другие матчи

10 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

США сыграют с Аргентиной, Бразилия встретится с Японией, Италия против Нидерландов.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований.

Мужчины

США – Аргентина – 7.40

Австралия – Франция – 10.40

Бразилия – Япония – 14.10

Китай – Сербия – 16.00

Италия – Нидерланды – 19.00

Польша – Словения – 22.00

Турнирное положение: Италия – 9 побед – 2 поражения (28 очков), Польша – 9-2 (28), Япония – 9-2 (27), США – 9-2 (25), Франция – 8-3 (25), Бразилия – 7-4 (21), Иран – 7-5 (20), Нидерланды – 6-5 (17), Аргентина – 5-6 (17), Словения – 5-6 (15), Сербия – 4-7 (11), Германия – 4-8 (10), Китай – 3-8 (9), Болгария – 2-10 (9), Канада – 2-10 (6), Австралия – 1-10 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В финальный раунд выходят семь лучших команд и хозяин турнира – сборная Италии.