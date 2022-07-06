Лига наций. Франция сыграет с США, Канада против Бразилии, другие матчи

7 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Франция – США – 06.00
Германия – Австралия – 09.00
Канада – Бразилия – 12.00
Италия – Иран – 15.00
Болгария – Словения – 18.00
Польша – Китай – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Италия – 7 побед – 2 поражения (22 очка), Польша – 7-2 (22), Франция – 7-1 (21), Япония – 7-2 (21), США – 7-2 (20), Бразилия – 6-3 (18), Нидерланды – 6-3 (17), Иран – 5-4 (15), Словения – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (11), Аргентина – 3-6 (11), Германия – 3-7 (7), Китай – 2-7 (6), Канада – 2-7 (6), Болгария – 1-8 (6), Австралия – 1-8 (2).