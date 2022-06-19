Китайские спортсмены выступят в открытом чемпионате России по пляжному волейболу

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Китайские спортсмены выступят в открытом чемпионате России по пляжному волейболу, сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). 

«Планируется, что на этапе в Зеленоградске выступят три мужских тандема из Китая.

Для двух пар ВФВ и местные организаторы зарезервировали специальные приглашения («уайлд кард»), то есть они вступят в борьбу с группового раунда, а третья команда из Поднебесной начнет выступление на общих основаниях – с квалификации», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Этап в Зеленоградске Калининградской области пройдет с 29 июня по 3 июля.

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