Константин Брянский: «Назначение тренером сборной – большая честь. Будем стараться добиться максимальных целей, игрокам это по силам»

Константин Брянский прокомментировал свое назначение главным тренер мужской сборной России по волейболу.

– Новости с назначением не стали для вас сюрпризом?

– Это большая честь для меня. Пусть сейчас непростой период, мы не участвуем в международных соревнованиях. Но это – признание. И оно, безусловно, очень приятно и важно.

– У каждого спортсмена есть мечта — стать олимпийским чемпионом. У каждого российского тренера по волейболу – возглавить сборную?

– Не проводил такой опрос среди тренеров, ха-ха. Но, думаю, практически каждый задумывается об этом. И сборная – очень важное слово как для спортсменов, так и для тренеров.

Это признание твоей работы и всегда честь. Высшая степень оценки твоей работы. Это не может не вдохновлять.

– На сколько с вами заключен контракт?

– Пока еще об этом не говорили. Только-только прошло голосование исполкома по моей кандидатуре.

– По штабу сборной есть какое-то понимание?

– Это тоже будет решаться в дальнейшем.

– Есть ли понимание судьбы сборной этим летом? Будут ли сборы, какие-то матчи?

– План федерацией высылался во все клубы. Запланированы сборы после Спартакиады. В каком формате они пройдут и будут ли товарищеские матчи — это в процессе обсуждения.

– Ваша тренерская мечта исполнилась?

– Стать тренером сборной России – это промежуточная цель. А основная – достигнуть с ней вершин.

Понятно, что сейчас для нас первостепенно возвращение на международную арену. И как только оно случится, будем стараться добиться максимальных целей. Нашим игрокам это по силам, – сказал Брянский.