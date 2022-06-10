Умер бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин

Бывший главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин скончался на 76-м году жизни.

Кузюткин возглавлял женскую сборную с 2009 по 2011 годы, а также в 2017 году. Под его руководством российская команда завоевала золото чемпионата мира-2010.

Кузюткин занимался тренерской деятельностью больше сорока лет. В частности, он возглавлял мужские команды «Мотор» (Волгоград), «Уралэнергомаш» (Свердловск), «Нефтяник» (Ярославль), «Самотлор» (Нижневартовск), женские клубы Белгорода и Балаково, тренировал сборные Турции и Болгарии.

В 2011 году Владимиру Кузюткину было присвоено звание заслуженного тренера России.