Лига наций (жен). Сербия сыграет с Нидерландами, Япония встретится с США и другие матчи

Теги результаты сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

5-6 июня пройдут матчи пятого тура женской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Женщины

5-й тур

5 июня

Сербия – Нидерланды – 13.00

 

Таиланд – Китай – 16.00

 

Турция – Бельгия – 19.00

 

Польша – Германия – 20.00

 

Япония – США – 23.00

 

6 июня

Южная Корея – Канада – 2.00

 

Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Китай – 3-0 (9), Бразилия – 3-1 (9), Япония – 3-0 (8), Сербия – 2-1 (7), Турция – 2-1 (6), Таиланд – 2-1 (6), Польша – 2-1 (6), Италия – 2-2 (6), Германия – 1-2 (4), Канада – 1-2 (3), Бельгия – 1-2 (2), Болгария – 1-3 (2), Нидерланды – 0-3 (1), Южная Корея – 0-3 (0), Доминиканская Республика – 0-4 (0).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные