Лига наций (жен). Сербия сыграет с Нидерландами, Япония встретится с США и другие матчи

5-6 июня пройдут матчи пятого тура женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
5-й тур
5 июня
Сербия – Нидерланды – 13.00
Таиланд – Китай – 16.00
Турция – Бельгия – 19.00
Польша – Германия – 20.00
Япония – США – 23.00
6 июня
Южная Корея – Канада – 2.00
Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Китай – 3-0 (9), Бразилия – 3-1 (9), Япония – 3-0 (8), Сербия – 2-1 (7), Турция – 2-1 (6), Таиланд – 2-1 (6), Польша – 2-1 (6), Италия – 2-2 (6), Германия – 1-2 (4), Канада – 1-2 (3), Бельгия – 1-2 (2), Болгария – 1-3 (2), Нидерланды – 0-3 (1), Южная Корея – 0-3 (0), Доминиканская Республика – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.