Лига наций (жен). Китай обыграл Италию, США встретятся с Бразилией и другие матчи

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4-5 июня проходят матчи четвертого тура женской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Женщины

4-й тур

4 июня

Таиланд – Бельгия – 2-3 (22:25, 25:18, 25:23, 21:15, 13:15)

 

Китай – Италия – 3-1 (25:13, 20:25, 25:22, 25:18)

 

Болгария – Турция – 19.00

 

Южная Корея – Польша – 22.00

 

5 июня

Доминиканская Республика – Япония – 1.00

 

США – Бразилия – 4.00

 

Турнирное положение: Бразилия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Китай – 3-0 (9), Сербия – 2-1 (7), США – 2-0 (6), Япония – 2-0 (5), Таиланд – 2-1 (6), Италия – 2-2 (6), Германия – 1-2 (4), Турция – 1-1 (3), Польша – 1-1 (3), Канада – 1-2 (3), Болгария – 1-2 (2), Бельгия – 1-2 (2), Нидерланды – 0-3 (1), Южная Корея – 0-2 (0), Доминиканская Республика – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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