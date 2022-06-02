Лига наций (жен). Бельгия сыграет с Италией, Бразилия встретится с Польшей и другие матчи

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2-3 июня пройдут матчи 2-го тура женской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Женщины

2-й тур

2 июня

Таиланд – Сербия – 13.00

 

Болгария – Нидерланды – 16.00

 

Бельгия – Италия – 19.00

 

Бразилия – Польша – 22.00

 

3 июня

Германия – Япония – 1.00

 

Канада – Доминиканская Республика – 4.00

 

Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Италия – 0-1 (1), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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