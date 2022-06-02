Лига наций (жен). Бельгия сыграет с Италией, Бразилия встретится с Польшей и другие матчи

2-3 июня пройдут матчи 2-го тура женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
2-й тур
2 июня
Таиланд – Сербия – 13.00
Болгария – Нидерланды – 16.00
Бельгия – Италия – 19.00
Бразилия – Польша – 22.00
3 июня
Германия – Япония – 1.00
Канада – Доминиканская Республика – 4.00
Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Италия – 0-1 (1), Южная Корея – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.