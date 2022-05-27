Яна Щербань: «На Апеннинах я заново научилась получать удовольствие от волейбола. Есть баланс между тренировочной работой и свободным временем»

Российская волейболистка Яна Щербань поделилась эмоциями от выступления в чемпионате Италии.

Часть прошлого сезона спортсменка провела в итальянской команде «Эпиу Казальмаджоре», после чего перешла в калининградский «Локомотив».

– В Италии все абсолютно иначе, нежели в России. Не знаю, как в ведущих клубах, но у нас в «Элиу Казальмаджоре» была полная противоположность российской системе подготовки: тренировки гораздо короче и интенсивнее – максимум полтора, два часа в день. Исходя из своего опыта скажу, что в Европе существует баланс между тренировочной работой и свободным временем игроков.

Сюда можно добавить абсолютно другой менталитет, где превалирует постоянный внутренний позитив вне зависимости от результата. Можно сказать, что на Апеннинах я заново научилась получать удовольствие от волейбола и полезно проводить свободное время, которого было намного больше, чем раньше.

– Вы не оставляете надежду вернутся в национальную команду?

– На данный момент мой приоритет – клубная карьера. Сборная России сейчас находится вне международных соревнований, но я очень хотела бы своей игрой заслужить место в нашей национальной команде в момент, когда она вновь сможет играть против всех сильнейших сборных планеты.

– Вы покинули «Локомотив», а где планируете продолжить карьеру?

– Я всегда открыта к новым вызовам и не исключаю, что продолжу свою зарубежную одиссею. Мне очень интересно на личном опыте познавать различные волейбольные стили и другие аспекты жизни, менталитета стран и народов мира вне площадки, – рассказала Щербань.