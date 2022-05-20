Дочь тренера «Локомотива» Воронкова не стала отвечать на вопрос, почему ее отец не приехал на встречу с болельщиками

Ирина Воронкова, дочь тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова и капитан клуба, отказалась отвечать на вопрос, почему ее отец не присутствовал на встрече с болельщиками.

Мероприятие прошло сегодня в Калининграде.

– Сегодня фанатский сектор клуба очень тепло поздравлял вашего отца с юбилеем, подарил прекрасный подарок. Но, к сожалению, сегодня мы его не увидели. Вы не могли бы рассказать, почему он не приехал?

– Нет, – сказала Воронкова.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет