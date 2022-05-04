Чемпионка России по пляжному волейболу Мария Бочарова дисквалифицирована на год за систематическое нарушение режима

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Игрока сборной России по пляжному волейболу Марию Бочарову дисквалифицировали на год за систематическое нарушение режима.

«Дисквалифицировать Бочарову М. А. сроком на 1 год за систематическое нарушение спортивного режима.

Обратить внимание тренеров на усиление контроля за режимом спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в быту», – говорится в решении исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

20 летняя Бочарова – победительница юношеских чемпионатов мира и Европы, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года. Также она является действующей чемпионкой России.

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