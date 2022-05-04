Чемпионка России по пляжному волейболу Мария Бочарова дисквалифицирована на год за систематическое нарушение режима

Игрока сборной России по пляжному волейболу Марию Бочарову дисквалифицировали на год за систематическое нарушение режима.

«Дисквалифицировать Бочарову М. А. сроком на 1 год за систематическое нарушение спортивного режима.

Обратить внимание тренеров на усиление контроля за режимом спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в быту», – говорится в решении исполкома Всероссийской федерации волейбола ( ).

20 летняя Бочарова – победительница юношеских чемпионатов мира и Европы, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года. Также она является действующей чемпионкой России.