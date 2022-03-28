Чемпионат России (жен). Перенесенные матчи. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Заречье-Одинцово» встретится с «Уралочкой», казанское «Динамо» против «Локомотива»

29-30 марта пройдут перенесенные матчи женского чемпионата России по волейболу. сыграет с «Минчанкой», встретится с «Уралочкой», казанское «Динамо» против «Локомотива».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

29 марта

23-й тур

Протон – – 17.00

30 марта

16-й тур

Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00

Динамо-Казань – Локомотив – 19.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 21 победа – 2 поражения (60 очков), Динамо Москва – 20-4 (62), – 19-3 (54), Тулица – 18-6 (53), – 14-8 (41), Протон – 13-9 (37), Ленинградка – 12-12 (39), Динамо Краснодар – 10-14 (30), Енисей – 8-16 (25), Динамо-Метар – 7-17 (21), Спарта – 6-17 (21), Липецк – 6-18 (18), Минчанка – 5-15 (17), Заречье-Одинцово – 3-19 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.