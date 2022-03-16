Чемпионат России. Перенесенный матч. «АСК» сыграет с «Белогорьем»

17 марта пройдет перенесенный матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу между «АСК» и «Белогорьем».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

15-й тур

АСК – Белогорье – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (61 очко), Локомотив – 17-2 (49), Динамо Москва – 16-4 (45), Зенит Санкт-Петербург – 13-7 (39), Динамо-ЛО – 14-6 (38), Белогорье – 9-9 (31), Кузбасс – 9-11 (27), АСК – 8-11 (26), Югра-Самотлор – 9-11 (25), Факел – 7-13 (18), Енисей – 6-14 (17), Газпром-Югра – 6-14 (16), Урал – 4-15 (16), Нефтяник – 0-19 (4).