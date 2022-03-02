Европейская конфедерация волейбола запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под ее эгидой

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение о запрете сборным России и Беларуси участвовать в любых соревнованиях под эгидой организации.

объявляет, что все сборные России и Беларуси, клубы, спортсмены и официальные лица не имеют права участвовать ни в каких соревнованиях ЕКВ по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу.

Решение вступает в силу немедленно и до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении организации.

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