Министр спорта Кемеровской области: «Средства, выделенные на подготовку ЧМ по волейболу, могут быть направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта»

Министр физкультуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус заявил, что средства, выделенные на проведение чемпионата мира по волейболу, Кузбасс потратит на развитие детско-юношеского, студенческого и массового спорта, а также на капитальный ремонт спортивных объектов.

Чемпионат мира-2022 будет перенесен из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах, в том числе в Кемерово на строящемся комплексе «Кузбасс-Арена».

«Средства, выделенные на подготовку и организацию чемпионата мира по волейболу, могут быть направлены на развитие детско-юношеского, студенческого, массового спорта и спорта высших достижений, на реконструкцию, капитальный ремонт объектов спорта, оснащение спортивных школ региона спортивным оборудованием и инвентарем.

Возведение стадиона идет по графику. Все это строится в первую очередь для кузбассовцев, для создания комфортных условий для занятий спортом», – сказал Мяус.