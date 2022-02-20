Чемпионат России (жен). 19-й тур. «Уралочка» встретится с казанским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы»

Проходит 19-й тур женского чемпионата России по волейболу. «Уралочка» встретится с казанским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

19-й тур

18 февраля

– – 3-1 (25:23, 18:25, 25:23, 26:24)





19 февраля

– – 2-3 (25:27, 22:25, 25:17, 25:22, 11:15)





– Спарта – 3-0 (25:23, 25:18, 25:18)





– Локомотив – 1-3 (25:11, 21:25, 16:25, 23:25)





20 февраля

– Динамо-Казань – 15:00





– – 17:30





Турнирное положение: Локомотив – 15 побед – 1 поражение (42 очка), Динамо-Казань – 14-1 (41), Тулица – 13-4 (38), Динамо Москва – 11-4 (36), Протон – 11-6 (31), Ленинградка – 10-8 (32), Уралочка – 10-5 (29), Динамо Краснодар – 8-11 (24), Енисей – 6-13 (19), Минчанка – 5-11 (16), Липецк – 5-12 (15), Динамо Метар – 5-13 (14), Спарта – 4-13 (14), Заречье-Одинцово – 1-16 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.